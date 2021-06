Inserita in Cultura il 16/06/2021 da Direttore Rinnovato il Consiglio dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Trapani per il quadriennio 2021 - 2025 Trapani - Nella seduta del 15 giugno, a seguito delle elezioni svoltesi nel mese di maggio, si è insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Trapani per il quadriennio 2021 – 2025.

Alle elezioni sono risultati eletti gli architetti Giuseppina PIZZO, Giovanna ETIOPIA, Giuseppe MONTALBANO, Salvatore CUSUMANO, Massimiliano FARDELLA, Francesco LETO, Gianfranco NASO, Antonino SFERLAZZO, Salvatore ODDO, Giuseppe GIAMMARINARO, Michele CALDARERA (sez. B).

Nella stessa seduta il nuovo Consiglio ha provveduto ad eleggere le cariche istituzionali nominando Presidente l’arch. Giuseppina PIZZO, già Segretario del Consiglio uscente.

Il Consiglio ha, inoltre, eletto vicepresidente l’arch. Gianfranco NASO, segretario l’arch. Massimiliano FARDELLA e tesoriere l’arch. Antonino SFERLAZZO.

“Il nuovo Consiglio - dichiarano i componenti del rinnovato organo amministrativo - si insedia in un momento storico inedito e pieno di novità per la professione di architetto. Se da un lato l’emergenza sanitaria ha colpito una professione già duramente piegata da anni di crisi, la ripartenza post pandemica e molte delle misure messe in atto dal Governo, dall’altro, rappresentano oggi un´opportunità unica per affermare il valore sociale dell’architetto quale figura strategica anche nella pianificazione e nello sviluppo urbano post Covid”.