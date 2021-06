Inserita in Cultura il 15/06/2021 da Cinzia Testa Le rappresentazioni classiche di Siracusa per immagini. Conferenza di BCsicilia Nell´ambito de "I Giovedì di BCsicilia" si terrà Giovedì 17 giugno 2021 alle ore 21,00 la conferenza, organizzata da BCsicilia "Le rappresentazioni classiche di Siracusa per immagini". Dopo la presentazione di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia, è previsto l´intervento di Maria Teresa Di Blasi, Storica dell´Arte e Presidente della Sede di Catania di BCsicilia. Quest´anno, anche se con alcune difficoltà, riparte la stagione degli splendidi spettacoli dell´INDA di Siracusa. In programma, Eschilo: Coefore Eumenidi; Euripide: Baccanti; Aristofane: Nuvole. Nel nostro incontro culturale per immagini vogliamo raccontare queste storie che hanno segnato la storia dell´umanità e che ancora si mostrano ai nostri occhi vive ed attualissime. Il repertorio delle immagini attingerà alle figurazioni antiche e moderne comprendendo anche le rappresentazioni teatrali ed il cinema. L´incontro si terrà sulla Piattaforma Google Meet. Link per partecipare: https://meet.google.com/dic-hfzr-owk Per informazioni: Email: segreteria@bcsicilia.it – Tel. 346.8241076 - Fb: BCsicilia – Tw: BCsicilia. In allegato dipinto La giovinezza di Bacco (1884).