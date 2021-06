Inserita in Cronaca il 11/06/2021 da Cinzia Testa Oggi 12 giugno Giornata mondiale contro il lavoro minorile: le parole di Salvatore Nasca, Il Consorzio per l’Italia Il lavoro rappresenta per il Consorzio per l’Italia uno dei temi che è alla base della Mission che noi stiamo portando avanti- ci dice Salvatore Nasca, presidente del Consorzio. Ecco perché molte delle nostre aziende hanno dato la loro disponibilità a partecipare alla legge 107/2015 ( PTCO) ex alternanza scuola lavoro.

Una legge intelligente che crea sane condizioni per indirizzare i giovani, nell’ultimo periodo del loro corso di studi, in maniera attenta e guidata, al mondo del lavoro. Oggi, 12 giugno si celebra la giornata mondiale contro il lavoro minorile. Il costo del lavoro rappresenta per un’azienda uno delle voci più consistenti, ecco da cosa nasce lo sfruttamento nel mondo del lavoro. Il problema si è acuito ulteriormente con la globalizzazione e l’apertura dei mercati. Abbattere il costo del lavoro per rendere il prodotto competitivo.

E’ noto che molte aziende hanno delocalizzato per non essere tagliati fuori, cosa che noi de Il Consorzio per l’Italia non abbiamo fatto. Sarebbe opportuno, a nostro avviso, in maniera adeguata da parte degli stessi governi che si riuniscono per risolvere il problema dello sfruttamento minorile analizzare e risolvere tutta la tematica legata allo sfruttamento del lavoro in genere. Solo così ci potrà essere una crescita sana ed equilibrata.

La nostra posizione , in tal senso è chiara . Noi ci battiamo contro lo sfruttamento del lavoro minorile e di tutte quelle forme che non garantiscono condizioni per un lavoro che rispettino la dignità dell’essere umano e la sicurezza del lavoro stesso.