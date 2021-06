Inserita in Politica il 11/06/2021 da Cinzia Testa Il Comune di Casteldaccia avvia i progetti di utilità collettiva (Reddito di cittadinanza) Lunedì 14 giugno verrà avviato uno dei progetti di utilità collettiva PUC, "Mi prendo cura della mia città", approvato con Delibera di giunta comunale n. 37 del 14.07.2020, che prevede il coinvolgimento di 25 beneficiari del reddito di cittadinanza che hanno sottoscritto il Patto di lavoro. I nominativi sono stati identificati attraverso il punteggio assegnato dal Ministero del lavoro in data 29 sprile 2021. Finalmente è stato definito l´iter burocratico che ci ha permesso di avviare uno dei progetti che verrà ultimato il 31 dicembre 2021. Il progetto prevede il potenziamento delle risorse umane esistenti ed è finalizzato alla pulizia del paese e plessi comunali, spazzamento delle strade e manutenzione del verde pubblico. I percettori residenti nel Comune di Casteldaccia che abbiamo incontrato venerdi 10 giugno, sono stati divisi in squadre per dedicarsi ad alcune zone del paese momentaneamente individuate. Li abbiamo incontrati venerdì mattina per organizzarli e assegnare loro le zone che al momento necessitano di maggiore pulizia. Auguriamo loro buon lavoro.

Il Vice-Sindaco Antonella Panzeca