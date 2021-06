Inserita in Cronaca il 10/06/2021 da Cinzia Testa Trapani, sopralluogo in via D´Annunzio, a breve il ritorno alla normalità Stamani, sopralluogo in via Gabriele D´Annunzio al quartiere Sant´Alberto dove in seguito ai lavori volti al ripristino dell´asfalto, si è riscontrato un grave problema fognario che impediva ai cittadini di convogliare regolarmente le acque nere in fognatura. Risolti i problemi relativi allo smaltimento dei rifiuti derivanti dai lavori sulla condotta fognaria, hanno avuto inizio gli scavi.

In occasione di un sopralluogo congiunto tra i tecnici comunali e gli operatori dell´impresa incaricata dei lavori, alla presenza dell´assessore Safina, è stato riscontrato che un cavidotto della rete elettrica tranciava irrimediabilmente i fognoli privati, impedendo il deflusso regolare delle acque nere.

Oggi, su sollecitazione dell´Amministrazione Comunale, si è proceduto ad effettuare un nuovo sopralluogo con i tecnici dell´Enel allo scopo di risolvere il problema, individuando un nuovo tracciato per il predetto cavidotto. Una volta ultimati i lavori, entro la fine del mese la strada verrà asfaltata ritornando alla piena funzionalità. “Dopo diversi mesi, siamo finalmente giunti ad una soluzione definitiva che consentirà alla via D´annunzio di tornare alla normalità con le fogne funzionanti ed un nuovo manto stradale – dichiarano il Sindaco Tranchida e l´Assessore Safina -. Monitorare ed essere presenti sul territorio è il nostro compito e risolvere un disservizio che ha messo a dura prova la pazienza dei residenti, che ringraziamo, è ciò che un´amministrazione attenta deve fare ogni giorno”.