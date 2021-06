Inserita in Cronaca il 10/06/2021 da Cinzia Testa L´Orchestra sinfonica siciliana all´arena delle rose di Castellammare del Golfo Musiche di Weber, Chopin e Mendelsshon per la prima produzione della stagione estiva “È viva la musica” dell’Orchestra Sinfonica Siciliana che debutta sabato 12 giugno alle ore 21 all’Arena delle Rose di Castellammare del Golfo.

Sul podio per questo primo concerto ci sarà lo sloveno Marko Hribernik: nato in una famiglia di musicisti, ha iniziato la sua carriera musicale come pianista ricevendo il Prešeren Student Award. Parallelamente ha portato avanti la carriera di direttore, collabora con tutte le orchestre slovene e con entrambi I teatri d´opera nazionali, dirige inpatria e all´estero in vari festival musicali. È assistente professore presso l´Accademia di musica di Lubiana e direttore d´orchestra presso la SNG Opera and Ballet Ljubljana.

Al pianoforte ci sarà il talentuoso Alessandro Deljavan: a soli 3 anni il suo debutto in pubblico. Oggi, a 34 anni, vanta una carriera intensa che lo ha portato a esibirsi in tutto il mondo e con le più grandi orchestre. Tecnica e carisma gli hanno permesso di vincere numerosi concorsi internazionali, dal 2005 al 2013 è stato fra I sette giovani pianisti selezionati in tutto il mondo all’Accademia Internazionale del Pianoforte del Lago di Como seguendo in particolare le lezioni del direttore artistico William Grant Nabore. Quest’anno ha inaugurato la sua etichetta discografica, AERAS Music Group, con le Variazioni Goldberg di Bach ed un disco dedicato a Liszt. È direttore artistico di Opera Master School a Villamagna (Ch).

In apertura Der Freischütz (Il franco cacciatore), ouverture op.77J.277 di Carl Maria von Weber, seguirà il Concerto n.2 in fa minore per pianoforte e orchestra op.21 di Fryderyk Chopin mentre la chiusura sarà affidata alle note della Sinfonia n.4 in la maggiore op.90 “Italiana” di Felix Mendelssohn Bartholdy.

ll concerto è gratuito e gli ingressi sono consentiti solo su prenotazione telefonica ai seguenti numeri: 0916072532/533 (botteghino Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana).