Inserita in Politica il 10/06/2021 da Cinzia Testa Pesi, ‘All Star Game’ della Pesistica Olimpica in programma sabato 12 giugno Una selezione tra i migliori pesisti italiani si dà appuntamento per sabato 12 giugno per un ‘All Star Game’ di Pesistica Olimpica di altissimo livello! 24 atleti e 24 atlete scelti dal Direttore Tecnico Nazionale Sebastiano Corbu, tra i componenti delle Squadre Nazionali di Pesistica Olimpica e tra i migliori under 17, juniores e seniores della disciplina. La gara, che si basa su classifica Sinclair considerata la presenza contemporanea di più categorie, servirà da test per gli atleti con maggiori possibilità di partecipare ai Giochi Olimpici di Tokyo, ma anche in vista delle prossime gare internazionali in programma nel secondo semestre.



Il Torneo sarà comunque un grande momento di festa per la Pesistica Olimpica Italiana, sia per celebrare i titoli e le medaglie conquistate negli ultimi eventi internazionali, ma che sia anche di buon auspicio per l’uscita definitiva dalla pandemia che ci ha visto tutti coinvolti.



Tra i protagonisti vedremo Mirko Zanni, Nino Pizzolato e Giorgia Bordignon, i tre azzurri in lizza per Tokyo, ma anche il Campione del Mondo Junior in carica Sergio Massidda, la vice campionessa Europea Alessia Durante, il neo italianizzato Oscar Reyes, e tanti altri ancora. Assenti Giulia Imperio e Davide Ruiu per infortunio, e Mirco Scarantino.



Quattro round di gare a cominciare dalle ore 9.00 con le 12 atlete under 17; seguirà alle ore 11.00 la sfida tra le 5 pesiste juniores e le 7 senior. Nel pomeriggio sarà la volta dei ragazzi; alle ore 13.00 saliranno sulla pedana gli atleti under 17, e infine alle 15.00 ultimo round con gli juniores e i senior.



L’evento, che si svolgerà presso il Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito della Cecchignola, potrà essere seguito in Diretta Streaming sui canali FIPE e avrà un commentatore d’eccezione: Claudio Cavosi, giornalista e commentatore di EuroSport!