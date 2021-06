Inserita in Politica il 09/06/2021 da Cinzia Testa Mondiali canottaggio, Sottosegretario Pucciarelli (Difesa): grande successo degli atleti militari a Sabaudia "Complimenti agli atleti della Marina Militare, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Vigili del Fuoco per aver contribuito ad ottenere eccezionali risultati nella 3^ prova di Coppa del Mondo di canottaggio. Medaglie che fanno onore non solo agli Enti di appartenenza ma a tutta l’Italia.” – ha detto questa mattina il Sottosegretario alla Difesa, Stefania Pucciarelli, al termine di questa importante competizione internazionale svoltasi a Sabaudia.



“I nostri atleti hanno affrontato le varie prove di questa prestigiosa competizione agonistica con lo stesso impegno, forte e determinato, e lo stesso spirito, leale e di sano agonismo, che li contraddistingue quali ottimi cittadini al servizio del Paese, della collettività.

Il loro comportamento, esemplare sia sotto l’aspetto agonistico sia per il fair play dimostrato durante l’intero arco delle competizioni sportive, contribuisce certamente ad accrescere l’immagine dell’Italia nel mondo.

Lo sport – ha aggiunto Pucciarelli - è parte del patrimonio di ogni uomo e di ogni donna e ci consente di crescere anche dal punto di vista umano, acquisendo quei valori di correttezza, fair-play e rispetto delle regole, indispensabili sia durante lo svolgimento dell’attività fisica, sia nella vita di tutti i giorni.

E questi mondiali di canottaggio, che hanno visto l’adesione di ben 25 Nazioni e la partecipazione di 317 atleti, rappresentano la perfetta sintesi dei valori militari che si fondono con la cultura sportiva. Un connubio che conferma anche l’importanza del ruolo dei Gruppi sportivi delle Forze Armate e delle Forze di Polizia che contribuiscono con passione e professionalità alla valorizzazione dei nostri talenti.” – ha concluso il Sottosegretario Pucciarelli.