Conclusa ad Erice la manifestazione velica "II Tappa Coppa Italia Platu 25" Si è conclusa la manifestazione velica a carattere nazionale designata dalla Federazione Italiana Vela "II Tappa Coppa Italia Platu 25", il cui campo di regata è stato posizionato nelle acque antistanti il lungomare di Erice - spiaggia di S. Giuliano. Ieri l'Amministrazione comunale, che aveva dato il patrocinio all'evento, ha presenziato alla premiazione.

«Questa manifestazione – commenta la sindaca Daniela Toscano – ha creato un’atmosfera suggestiva e coinvolgente per tutti coloro i quali si sono trovati nella nostra spiaggia che si è trasformata in un vero e proprio stadio del mare a cui assistere alle regate. Siamo stati onorati della scelta del nostro territorio per questa tappa che per Erice rappresenta un´importante occasione di promozione e di rinascita».

«Abbiamo sostenuto e promosso con convinzione quest’iniziativa, considerandone la valenza e l’importanza – aggiunge l’assessora allo sport, Rossella Cosentino -. Essa, infatti, oltre a costituire un momento sportivo di ottimo livello, ha contribuito a dare visibilità in campo nazionale al nostro territorio».