Inserita in Politica il 09/06/2021 da Cinzia Testa Palermo, al via dal 22 giugno prossimo il progetto ” Un mare d’Unione” quattro giornate di incontri di approfondimento rivolto ai giovani Promosso dall´Associazione Sant´Erasmo con il sostegno del Movimento Cristiano Lavoratori si svolgeranno a Palermo dal 22 giugno sino al 1 luglio prossimo, quattro incontri tematici sul mare. In particolare il ciclo di incontri si terranno martedi 22, giovedi 24 e martedi 29 giugno per concludersi giovedi 1 luglio. Gli appuntamenti mattutini che avranno la durata di circa 4 ore, si svolgeranno presso "Il Nautoscopio", rinomata struttura ricettiva che si affaccia sul golfo di Palermo, in prossimità del porto della Cala. Secondo questo progetto, voluto fortemente dal presidente dell´Associazione Sant´Erasmo Santi Gatto e sostenuto dal responsabile di MCL Giuseppe Gennuso, " il mare viene visto come luogo ricreativo, culturale e di inclusione, una visione nuova e libera dei condizionamenti che oggi la società moderna ci impone. Partendo da tale presupposti il progetto " vuole cominciare a fondare le basi per una “Scuola di Mare” fatta di esperienze vissute, studio, momenti di condivisione e divertimento trapari, senza preclusioni di genere o di capacità". Il progetto sarà dedicato ad un pubblico abbastanza vasto che va dai 14 ai 20 anni, certamente eterogeneo come fascia di età ma dove gli argomenti trattati e le esperienze possono esseregestite in modo abbastanza univoco. Gli argomenti approfonditi riguardano la bellezza e il valore del paesaggio marino, i tesori e la fauna delle nostro coste, gli effetti negativi procurati deall´incuria dell´ambiente marino, le AreeRiserve Marine e la conoscenza dei rudimenti della navigazione e dell´arte marinaresca. Numerosi e altamente qualificati i relatori degli incontri e tra questi Gabriella Monteleone della Soprintendenza del Mare, Giacomo Buffa, naturista, Carla Noto, psicologa clinica, Mauro Sinopoli della Stazione Zooologica Anton Dohrm, Stefano Vinciguerra e Nicolò Bruno della Soprintendenza del Mare, Vincenzo Pace ammiraglio, Francesco Landini esperto subacqueo, Silvano Riggio biologo marino, Pietro Ciulla presidente WWF Sicilia Nord e Rosanna Castiglia neurologa.