Inserita in Cronaca il 05/06/2021 da Cinzia Testa 5 giugno Giornata dell´Ambiente, il Codice Etico del Consorzio per l´Italia Ogni anno dal 1974 il 5 giugno si celebra la Giornata Mondiale dell´ambiente. Siamo alla sua 47esima edizione. Una giornata che coinvolge tutti: Governi, educatori, studenti, imprese. Quest´anno il tema è: “il ripristino dell´ecosistema”. Anche se non corretto dal punto di vista astronomico gli antichi consideravano il Pianeta Terra al centro dell´Universo. In realtà possiamo dire che il sistema geocentrico di Tolomeo è altrettanto veritiero del sistema eliocentrico di Copernico.

L´essere umano riceve infatti l´energia del Sole indirettamente attraverso la Terra che la trasforma in tutto ciò che all´essere può servire. Il destino e l´evoluzione dell´uomo è quindi indissolubilmente legato a quello del pianeta che ci ospita e che rappresenta la sua centralità. Noi del Consorzio per l´Italia, ci dice Salvatore Nasca, presidente del Consorzio, nel nostro atto costitutivo e nel nostro codice etico approvato da tutti i consorziati, abbiamo espressamente richiamato questo aspetto che oggi vogliamo ricordare a noi stessi e a tutte le realtà che gravitano intorno a noi. Da il Codice Etico: Ambiente

Il “Consorzio” promuove per i propri consorziati uno sviluppo sostenibile in linea con la propria strategia aziendale, implementa l’utilizzo di prodotti che si rifanno a fonti di energia rinnovabile investendo in tecnologie innovative, garantendo l’efficienza del consumo energetico nel rispetto dell’ambiente e dell’ecosistema. Ieri, presso il Ministero della Transizione Ecologica è stato istallato il primo orologio che indica in poco meno di 7 anni secondo gli scienziati del Mcc (Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change), il tempo utile per adottare comportamenti e interventi che limitino a 1,5° gradi l’aumento della temperatura media del pianeta. Se non invertiamo la tendenza il futuro si presenta minaccioso: accumulo di anidrite carbonica in atmosfera che produce l´effetto serra, si stanno esaurendo le risorse materiali, mari ed oceani inquinati, popolazione che cresce.

In una parabola c´è una fase ascendente e una fase discendente, senza una crescita equilibrata e controllata si arriverà quanto prima all´apogeo della parabola e si innescherà una fase irreversibile e incontrollata discendente.

Noi del Consorzio per l´Italia vogliamo proporre a tutti coloro che lavorano con noi e per noi di piantare in questi giorni un alberello nei loro giardini o negli spazi verdi loro disponibili come simbolo del nostro impegno per rispettare e migliorare le condizioni della nostra “Madre Terra”.

Coloro che aderiranno a questo progetto sono altresì invitati ad inviarci uno foto dell´alberello con gli estremi dell´azienda o del soggetto aderente per un opuscolo che intendiamo pubblicare quale messaggio a testimonianza della nostra iniziativa e di ulteriori programmi che intendiamo intraprendere.