01/06/2021 Trapani, colloquio tra Amministrazione comunale e nuovo Trapani calcio

Cordiale colloquio in videoconferenza tra l´Amministrazione Comunale, la commissione preposta alla valutazione delle manifestazioni d´interesse e la parte proponente intenzionata a rappresentare la Città di Trapani in un campionato ufficiale FIGC/LND nella stagione sportiva 2021/22. Al termine della riunione di oggi, le parti si sono riaggiornate a brevissimo nell’attesa della produzione di ulteriori documenti da parte dei proponenti.