Inserita in Sport il 31/05/2021 da Cinzia Testa Nuovo Trapani Calcio, necessità di chiarimenti sulle referenze bancarie fornite: domani confronto in videoconferenza In data odierna, la Commissione per la valutazione della documentazione integrativa richiesta al soggetto che ha presentato manifestazione d´interesse finalizzata ad individuare la Società che possa rappresentare la Città di Trapani in un campionato ufficiale FIGC/LND nella stagione sportiva 2021/22 si è riunita ed ha stabilito di procedere con immediatezza ad un confronto congiunto tra l´Amministrazione Comunale e la parte proponente poiché si rende necessaria la richiesta di chiarimenti, tra gli altri, in merito alle referenze bancarie fornite. Detto confronto avverrà nella giornata di domani in videoconferenza al fine di accelerare al massimo le procedure.