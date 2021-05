Inserita in Politica il 28/05/2021 da Cinzia Testa Santo Primavera nominato delegato regionale della Fondazione “Sorella Natura” “L’avv. Santo Primavera è stato nominato delegato regionale della Fondazione “Sorella Natura e amici del Creato”, presieduta dal prof. Roberto Leoni e con sede ad Assisi. Primavera, già consigliere provinciale e comunale, si è sempre contraddistinto per una forte azione a tutela dell’Ambiente ed approfondito studi di vario genere collegati all’inquinamento. “E’ un incarico che mi onora – ha affermato l’avv. Primavera – e, al tempo stesso, mi stimola a proseguire sulla strada intrapresa, relativa ad un percorso che mira a lasciare il mondo meglio rispetto a come lo abbiamo trovato che, a mio avviso, dovrebbe animare chiunque è dotato di buon senso. Sono grato al prof. Leoni, la cui azione di indiscusso elevatissimo valore sociale si muove nel solco dello sviluppo della cultura e dell’educazione ambientale, ispirandosi al messaggio di San Francesco d’Assisi”.