Inserita in Cronaca il 28/05/2021 da Cinzia Testa Trapani, rione Cappuccinelli: sopralluogo e disposizioni del sindaco Tranchida Stamattina il sindaco Giacomo Tranchida si è recato presso il Rione Cappuccinelli per effettuare un sopralluogo in seguito alle numerose segnalazioni ricevute da parte della cittadinanza. Diverse le criticità riscontrate per le quali il primo cittadino ha disposto una serie di provvedimenti. Da lunedì, le squadre per la scerbatura si recheranno in loco insieme agli operatori ecologici per ripristinare condizioni di decoro nel più breve tempo possibile. In tutto il territorio comunale, già da qualche giorno, è in corso la scerbatura alla quale si sta cercando di dare ulteriore impulso grazie ai cittadini che collaborano con le loro segnalazioni. Per inviare foto e richiedere interventi è possibile contattare il 3296708111 oppure 3347997217.