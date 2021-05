Inserita in Politica il 23/05/2021 da Cinzia Testa Salvatore Nasca, Presidente del Consorzio per l’Italia: “Cordoglio ai familiari delle vittime dell’incidente della funivia di Stresa” Salvatore Nasca, presidente del Consorzio per l’Italia che opera a tutela del trasporto verticale, a nome di tutti gli operatori del Consorzio esprime il più sentito cordoglio ai familiari delle 13 vittime del gravissimo incidente avvenuto oggi a Stresa per la caduta della cabina della funivia. Un giorno che doveva essere giorno di ripresa di riapertura e di gioia si è purtroppo trasformato in un giorno di lutto. Augurandosi che i due bambini sopravvissuti possano farcela, Salvatore Nasca invita tutti i consociati ad osservare domani 24 maggio un minuto di silenzio per le vittime.