Inserita in Sport il 18/05/2021 da Cinzia Testa Società Canottieri Marsala: Vittorio Lentini vince il trofeo di vela Optisud, nella categoria Cadetti Dopo le due tappe di Crotone e Formia, lo scorso weekend si è svolta a Roseto degli Abruzzi la terza e ultima tappa del Trofeo Optisud 2021, riservato alla classe di vela Optimist.





La Società Canottieri Marsala, in prima fila con la sua giovane squadra capitanata dall’istruttore Davide La Vela, è riuscita ad emergere con la bellissima vittoria, nella categoria dei Cadetti, di Vittorio Lentini, che si è imposto sugli avversari dimostrando una grande grinta e determinazione, nonostante la sua giovane età e nonostante le avverse condizioni meteo che hanno caratterizzato entrambe le giornate di regata.





Grandi soddisfazioni anche tra gli Optimist: Yusei Castroni, infatti, è salito sul podio, conquistando il terzo posto in classifica generale.





La competizione sportiva è stata anche l’occasione per premiare i protagonisti della vela italiana e i circoli che si sono distinti per meriti sportivi e attività svolte. La Società Canottieri Marsala ha ricevuto un prestigioso riconoscimento, è stata insignita del premio “Challenge”, che torna al circolo marsalese dopo la vittoria del velista Giulio Genna, nel 2018.