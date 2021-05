Inserita in Politica il 18/05/2021 da Direttore Michela Cupini è il nuovo comandante della polizia municipale di San Vito Lo Capo Questa mattina il sindaco, Giuseppe Peraino, ha nominato Michela Cupini nuovo comandante della polizia municipale del Comune di San Vito Lo Capo. Classe 1970, laureata in Economia e Commercio, già Comandante della Polizia municipale del Comune di Marsala, assume l´incarico di responsabile del IV Settore – Area di Vigilanza e Servizi demografici, nel quadro di una rimodulazione delle posizioni organizzative dell´Ente disposte con determina sindacale n.5. del 17/05/2021.



Cupini subentra a Danilo Campo che riassume le funzioni di vicario del servizio di P.M.



Il sindaco Peraino e tutta l´amministrazione comunale ringraziano l´ispettore Capo Danilo Campo per aver dato il suo prezioso apporto, a servizio della comunità sanvitese, in questo periodo di transizione e augurano buon lavoro a Michela Cupini. «Sono certo- ha dichiarato il sindaco- che la dottoressa Cupini, con la sua esperienza più che ventennale nel settore della polizia municipale, svolta anche in altri Comuni italiani, svolgerà con professionalità e determinazione l´incarico importante e delicato che le è stato assegnato».



Nella foto, da sinistra, Franco Valenza, vice sindaco e assessore alla polizia municipale, l´ispettore Capo Danilo Campo, il sindaco Giuseppe Peraino, il nuovo comandante della P.M. Michela Cupini.