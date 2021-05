Inserita in Politica il 18/05/2021 da Direttore San Vito Lo Capo: +50% di suolo pubblico gratis Il sindaco: un altro passo per favorire la ripresa delle attività economiche Con l´ingresso della Sicilia in "zona gialla", l´amministrazione comunale di San Vito Lo Capo ha deciso che dal 17 maggio al 24 ottobre 2021 i titolari di pubblici esercizi con somministrazione (bar, ristoranti, etc.) potranno richiedere (in modalità semplificata) l´ampliamento dell´occupazione di suolo pubblico fino ad un massimo del 50% in più rispetto a quello già autorizzato o in fase di autorizzazione.



Si tratta di una autorizzazione totalmente gratuita. L´iniziativa della amministrazione comunale, che va ad aggiungersi ad altre misure previste a livello nazionale, rappresenta un ulteriore incentivo volto a favorire la ripresa delle attività economiche, fortemente provate dalle restrizioni imposte dalla necessità di limitare la diffusione del contagio da Covid19.



«L´ampliamento degli spazi utili alle attività di somministrazione- dichiara il sindaco Giuseppe Peraino-, così come avvenuto nel 2020, consentirà alle stesse, chiamate a garantire il distanziamento interpersonale, di poter meglio offrire servizi. L´ingresso della Sicilia in "zona gialla" è una conquista che è costata sacrificio alla collettività, agli imprenditori ed ai lavoratori e consentire, gratuitamente, di ampliare il suolo pubblico è un ulteriore passo che questa amministrazione ha voluto fare per favorire la ripresa delle attività economiche».