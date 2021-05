Inserita in Cronaca il 17/05/2021 da Cinzia Testa Monreale, cittadinanza onoraria per la Principessa Beatrice di Borbone La cerimonia il 21 maggio

la nobildonna donerà un defibrillatore alla comunità





​Cittadinanza onoraria del Comune di Monreale per la Principessa Beatrice di Borbone delle Due Sicilie, Gran Prefetto Costantiniano.

​La cerimonia si terrà venerdì 21 maggio a mezzogiorno presso la Sala Rossa del Palazzo di Città.

​A conferire il riconoscimento sarà il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono, alla presenza dell´ Arcivescovo, Sua Eccellenza Monsignore Michele Pennisi, Priore Costantiniano di Sicilia.

​La Principessa donerà un defibrillatore automatico che sarà posto al piano terra dell´edificio e affidato alla Protezione Civile.

​Un gesto che conferma l´attenzione della Principessa verso la comunità monrealese, più volte beneficiaria di azioni di grande generosità compiute spesso insieme al fratello, il Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie.

​Tra quelle più significative, il progetto "Briciole di Salute" promosso dal Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, la cui madrina è proprio la Principessa Beatrice.

​L´opera solidale prevede la distribuzione, due volte al mese, di latte, omogeneizzati, pastine, abitini e pannolini alle famiglie disagiate del territorio.

​Un´iniziativa fondata sul volontariato che si svolge in sinergia con le parrocchie monrealesi e che consente di raggiungere oltre cento nuclei familiari in difficoltà.

​Non di rado, i due Principi hanno distribuito personalmente le donazioni alle mamme dei piccoli assistiti.



​La Principessa, dopo avere ricevuto la cittadinanza monrealese, sarà protagonista, nella mattinata giorno successivo sabato 22 maggio, di un altro evento di alto valore culturale: l´inaugurazione, a Balestrate, della lapide con l´effige di Ferdinando I Re del Regno delle Due Sicilie, fondatore del Comune.

​A darne notizia è il dottore Antonio di Janni, delegato vicario del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio.