Inserita in Sport il 13/05/2021 da Cinzia Testa Pallacanestro Trapani, al via il campionato Under 18 Dopo la partenza delle scorse settimane dei campionati Under 15 Eccellenza e Under 16 Eccellenza e successivamente di quello Under 20, inizia anche il torneo Under 18, che vedrà la partecipazione della formazione giovanile della Pallacanestro Trapani.



Il campionato si svolgerà secondo i protocolli sanitari prestabiliti, che, per il momento, non prevedono la presenza del pubblico tra gli spalti.



Il primo impegno granata è fissato per domani, quando gli Under 18 affronteranno in trasferta, a partire dalle 16,45, la Leonardo da Vinci Palermo.



IL CALENDARIO GRANATA UNDER 18



Venerdì 14 maggio, ore 16,45, Leonardo da Vinci Palermo-Pallacanestro Trapani;

Giovedì 20 maggio, ore 19,30, Libertas Alcamo-Pallacanestro Trapani;

Venerdì 21 maggio, ore 16,45, Leonardo da Vinci Palermo A-Pallacanestro Trapani;

Lunedì 24 maggio, ore 20, Pallacanestro Trapani-Leonardo da Vinci Palermo;

Sabato 29 maggio, ore 17,15, Pallacanestro Trapani-Leonardo da Vinci Palermo A;

Lunedì 31 maggio, ore 20, Pallacanestro Trapani-Libertas Alcamo.



IL ROSTER DELLA PALLACANESTRO TRAPANI UNDER 18



Alessio Parisi

Andrea Ligotino

Andrea Del Giudice

Antonino Alestra

David Lentini

Giovanni Minore

Giulio Agate

Marco Ligotino

Marco Marascia