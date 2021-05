Inserita in Politica il 12/05/2021 da Direttore TRAPANI. I CARABINIERI IDENTIFICANO L’AUTORE DI UN FURTO CON STRAPPO: DENUNCIATO UN 34ENNE I Carabinieri della Stazione di Trapani, al termine di una attività di indagine, hanno denunciato R.F., cl.87, gravato da precedenti di polizia. L’uomo è accusato di aver sottratto una collana in oro strappandola con violenza dal collo della vittima.

In particolare, poco prima che avvenisse il fatto, la vittima, una donna di origine straniera che si trova attualmente domiciliata in un B&B di Trapani per vacanza, aveva ricevuto una telefonata sulla propria utenza cellulare da parte di un uomo che asseriva di essere un impiegato delle poste che doveva consegnarle un pacco. La donna, per nulla insospettita dalle circostanze, ha confermato la sua presenza presso la struttura ricettiva. Dopo alcuni minuti la stessa, sentendo suonare il citofono della stanza, non ha esitato ad aprire la porta, tuttavia, non ha trovato di fronte a sé –come si aspettava- un impiegato delle poste, bensì il 34enne che, con un movimento fulmineo, le ha strappato dal collo una collana in oro con una medaglia dello stesso materiale del valore di circa 1000 euro, per poi darsi alla fuga.

Messi al corrente di quanto accaduto, i Carabinieri della Stazione hanno immediatamente avviato una mirata indagine che, nonostante l’assenza di sistemi di sorveglianza nei luoghi interessati, ha permesso di risalire ed identificare il presunto autore dello scippo, che è stato, quindi, opportunamente segnalato alla Autorità Giudiziaria con l’accusa di furto con strappo.