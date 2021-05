Inserita in Politica il 12/05/2021 da Cinzia Testa Decarbonizzazione delle isole minori della Sicilia, Sea Favignana annuncia la partecipazione al progetto Una lettera all´ assessorato all´ Energia della Regione Siciliana per manifestare pieno sostegno alla proposta di progetto "Percorso di decarbonizzazione delle isole minori della Sicilia", nell´ambito del programma denominato "Clean energy for EU Islands", ovvero "Energia pulita per le Isole dell´Unione Europea".

A trasmetterla, è la Società Elettrica di Favignana - produttrice e distributrice di energia in tutto il territorio dell´isola delle Egadi - che, in una nota, si rivolge all´assessore al ramo Daniela Baglieri e all´ingegnere Antonio Martini, dirigente generale del Dipartimento Regionale dell´ Energia della Regione Siciliana.

La Società, rappresentata dal professore Filippo Accardi, titolare e amministratore delegato, annuncia la propria partecipazione attiva al progetto e la volontà di collaborare con il consorzio "Pathway to decarbonise Sicily´s minor Islands".

L´organizzazione beneficerà altresì dei risultati del progetto stesso, che annovera quale obiettivo principale la conduzione di uno studio tecnico ed economico finalizzato all´individuazione delle fonti energetiche rinnovabili da utilizzare per la transizione, oltre alla ricerca dei siti più idonei alla realizzazione di sistemi di produzione di energia pulita.

Il tutto, all´insegna della migliore strategia per decarbonizzare il sistema locale di produzione energetica.

L´appoggio della Società alla proposta progettuale si articola essenzialmente in alcuni punti focali che spaziano dalla partecipazione allo studio teorico - economico e alla diffusione dei risultati presso altri soggetti coinvolti nella società civile.

Tra le altre azioni che SEA Favignana si propone di realizzare, figurano anche la promozione di eventi culturali e di carattere informativo sugli esiti progettuali presso la popolazione locale e la condivisione dei dati delle analisi e delle indagini dell´organizzazione sui sistemi energetici delle isole minori.

La lettera inviata ai vertici dell´assessorato, pertanto, segna ufficialmente l´avvio di una possibile e fattiva collaborazione nell´ambito di uno scenario, quello del Green Deal europeo, le cui finalità sono per molti versi sovrapponibili al Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana.

Ambedue, infatti, sono volti a promuovere la transizione energetica delle isole minori siciliane per dare al via a un sistema energetico decarbonizzato e pulito.