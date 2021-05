Inserita in Cronaca il 12/05/2021 da Cinzia Testa I volontari Anas G.E.S. presso la chiesa di San Francesco di Paola per garantire ordine e sicurezza Questo weekend, i volontari Anas G.E.S. si sono recati presso la chiesa palermitana di San Francesco di Paola per garantire lo svolgimento in completa sicurezza delle celebrazioni in onore del Santo Padre Francesco di Paola.

La confraternita della parrocchia, sui social ha ringraziato così il gruppo G.E.S.:

“Chi ha raggiunto la nostra Parrocchia in questo week end di festa, ha notato la presenza di alcuni volontari della protezione civile appartenenti al gruppo "Associazione Nazionale di Azione Sociale - Gruppo Emergenza Sociale - Palermo".

Grazie al loro prezioso contributo, le Celebrazioni si sono svolte in completa sicurezza, senza creare assembramenti e assicurando la capienza massima della nostra Parrocchia.

A nome del Superiore, Congiunti e della Confraternita tutta, ringraziamo il responsabile Nino Mirabella e il suo gruppo per la fattiva collaborazione”.