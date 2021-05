Inserita in Cultura il 11/05/2021 da Direttore Esami CELI nella sede ANAS Milano in via Pordenone n. 13 Sono in corso gli esami CELI presso la sede dell´ANAS Milano sita in via Pordenone n. 13. Oltre 40 iscritta programmati per la data odierna di ragazzi e non che si sono iscritti per sostenere l´esame CELI per la certificazione della lingua italiana. Tutti i candidati, in ossequio alla normativa anti covid tutti i candidati si stanno presentando nell´orario di convocazione e con la mascherina. La sede di esame è stata programmata, secondo le normative vigenti, con tutto il materiale volto a prevenire la diffusione della pandemia.



I partecipanti, provenienti da tutti il mondo, particolarmente scrupolosi ai dispositivi di prevenzione per la pandemia nel rispondere alle domande illustrano le differenza tra l´Italia e i rispettivi paesi.

Eventuali interessati all´esame CELI per il conseguimento della certificazione CELI A1, A2, B1, B2, C1 e C2 e per avere maggiori informazioni possono telefonare alla sede ANAS al numero 02 36586665 - 091 9743586 oppure inviare una mail all´indirizzo segreteria@anasitalia.org