Inserita in Tempo libero il 11/05/2021 da Direttore Cresce la domanda di soccorso in Sardegna e l´ANAS Sardegna lancia il progetto di ospitalità dei volontari della rete ODV La Sardegna lancia un progetto per combinare le attività di volontariato con una breve vacanza in uno dei posti più belli del mondo. “Si tratta di coinvolgere tutte le strutture della rete nazionale ANAS – dice Claudio Cugusi, responsabile regionale di ANAS - Con l’avvio della stagione estiva cresce anche la domanda di soccorso e protezione sanitaria. Per questo motivo le strutture di ANAS Sardegna, composto da un gran numero di associazioni di volontariato, si rendono disponibili ad ospitare i volontari in possesso delle adeguate qualifiche offrendo loro vitto ed alloggio. Questi volontari faranno i loro servizi assieme ai loro colleghi sardi e nel tempo libero godranno di una vacanza unica a costo praticamente azzerato. Una grande opportunità per fare quello che già sanno fare bene, cioè il volontariato nel soccorso, conoscere nuovi amici e passare del tempo – almeno una settimana – in posti bellissimi come Cagliari, Porto Cervo e Solanas - Villasimius, ”. Chi vuole saperne di più può mandare un’email a sardegna.sanita118@anasitalia.org