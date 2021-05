Inserita in Politica il 11/05/2021 da Cinzia Testa Favignana, il sindaco Forgione incontra a Roma i vertici del Corpo dei Vigili del Fuoco per la realizzazione entro luglio di un presidio permanente nel Comune di Favignana Si é svolto oggi a Roma un incontro tra il sindaco del Comune di Favignana - Isole Egadi Francesco Forgione, il Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco il Prefetto Laura Lega e il Dirigente generale del Dipartimento Guido Parisi, alla presenza dell’On. Carmelo Miceli. Nel corso dell’incontro si è definito il percorso per riattivare il presidio dei Vigili del Fuoco nel Comune di Favignana - Isole Egadi già a partire dalla prossima stagione estiva e di strutturarlo anche attraverso la formazione di un corpo di volontari, rendendolo permanente tutto l’anno. Nei prossimi giorni sarà definito un protocollo d’intesa, per il quale si è già intervenuti con il Presidente Nello Musumeci, tra Dipartimento, Comune e Regione Siciliana, al fine di rendere operativo il presidio già a partire dal mese di luglio. «Non posso che esprimere soddisfazione per la sensibilità del Prefetto Lega e per l’impegno assunto a sostegno della richiesta del nostro Comune - ha dichiarato il sindaco Francesco Forgione - Il nostro territori questi mesi ha vissuto momenti di forte rischio a causa di incendi che, solo per miracolo, non si sono trasformati in gravi tragedie. Ancora una volta é necessario ribadire come l’insularità debba essere considerata in tutta la sua specificità e le istituzioni debbano farsene carico fuori dalle pure logiche ragionieristiche e di bilancio».