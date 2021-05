Inserita in Politica il 11/05/2021 da Direttore ET SYSSITIA SYMPOSIUM "nova agere" Terzo Settore affiliata A.N.A.S.-Officina di consulenza filosofica e Formazione ET SYSSITIA SYMPOSIUM "nova agere" Terzo Settore affiliata A.N.A.S.-Officina di consulenza filosofica e Formazione, supporto interiore alla persona-Primum role playing e V.D.A.D., Supervisione e laboratorio di crescita personale-Progettazione ed interpretazione bandi nei settori di Promozione sociale e culturale, agricoltura, sport, attività produttive-fondi europei/enti locali con AICS-Organizzazione Noi-A.N.A.S. Nazionale-E.S.S.Tour Operator-Community of Inquiry-Mentoring, Chief Philosophy Officer-Counseling & Coaching for Management-Marketing-Team building & debriefing-problem finding, problem shaping & problem solving-Cafè philo-Cibosofia e degustazione dei prodotti tipici LE COLLINE DEGLI ENOTRI- Philosophy for Community & Maieutic method.