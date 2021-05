Inserita in Cronaca il 10/05/2021 da Cinzia Testa Infiorata di Noto 2021, la scalinata di via Dante Alighieri “dedicata” al Paradiso E’ cominciata la lunga settimana che ci porterà alla 42^ edizione dell’Infiorata di via Nicolaci. Come da tradizione, anche le tre principali scalinate su via Cavour saranno allestite per l’occasione e la prima ad essere pronta è proprio quella di via Dante Alighieri. Eccone un’anteprima….

A 700 anni dalla sua morte, la figura del Sommo Poeta sarà il filo conduttore dei tanti eventi in programma durante l’ultimo scorcio di stagione primaverile e durante l’intera estate.

Nei prossimi giorni maggiori dettagli su come e dove seguire attraverso dirette social e televisive l’Infiorata di via Nicolaci, mai come quest’anno simbolo di resilienza e ripartenza.