Inserita in Cronaca il 08/05/2021 da Cinzia Testa Festa della Mamma 2021, Associazione Nazionale di Azione Sociale: Un “Trucco per Stare Meglio” Domenica, 9 Maggio 2021 sarà la festa della mamma, una ricorrenza laica diffusa in tutto il mondo, in quanto ogni donna serba il suo istinto materno che, al pari di una connessione, affiora nel corso della sua vita, pur non essendo genitrice. Ogni donna è mamma dentro: sorella, zia, fidanzata, moglie, collega, amica, educatrice.

In questo giorno speciale, l’A.N.A.S. (Associazione Nazionale di Azione Sociale) di Basilicata ha pensato a un dono semplice, ma significativo, dal taglio sociale, con un occhio alla solidarietà, un omaggio “cosmetico” per esaltare la femminilità e la creatività, intensificare lo sguardo: un po’ di luce in questo momento buio. Un inno alla primavera, di buon auspicio per le mamme ricoverate in Chirurgia senologica, Oncologia ed Ematologia e alle pazienti del Day Ospital Oncologico, in attesa dell’infusione della chemioterapia del CROB di Rionero in Vulture (PZ). L’iniziativa della portentosa Maristella Pace, Presidente dell’A.N.A.S. Basilicata, è stata pienamente condivisa dalla solerte Mirna Mastronardi, Presidente dell’Associazione Agata, Volontari Contro il Cancro OdV, di Marconia (MT) che nella persona della mirabile Maria Pia Brienza ha consegnato gli omaggi alla struttura ospedaliera. La condivisione è sinonimo di connubio prodigioso, in special modo quando si parla di mamme, alle quali è prioritario infondere coraggio. Il dono di “piccoli trucchi” è una “coccola” per rimediare agli effetti collaterali delle terapie: guardandosi allo specchio si ritrova un’immagine più intima, “morbida” e “cremosa”, un lieve benessere psico-fisico: Ridiamo la Vita al Sorriso!

Auguri Planetari alle Mamme che, anche dal cielo, simili a Scie Luminescenti, Irradiano il Percorso dei loro Figli.

Rosanna Travascia