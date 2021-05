Inserita in Politica il 08/05/2021 da Cinzia Testa Scuola, lunedi forum su fiscalità nel mondo della scuola su iniziativa di Confasi Si svolgerà lunedi prossimo, 10 maggio, con inizio alle ore 10 on line in diretta su Facebook l´incontro sul tema “Fiscalità nel comparto scuola: peculiarità e casi pratici". I lavori saranno moderati da Diego Palma coordinatore de "La voce della Scuola live". Interverranno, tra gli altri, Davide Lercara vice coordinatore nazionale del comparto scuola di Confasi, Aldo Radano, responsabile tecnico Caf Confasi e Adele Sammartano coordinatrice nazionale Confasi Scuola.