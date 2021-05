Inserita in Politica il 07/05/2021 da Cinzia Testa Il sindaco di Trapani chiede all´Asp di migliorare area di attesa alla Cittadella Con una nota inviata al Commissario Straordinario dell´ASP di Trapani, il sindaco Giacomo Tranchida ha segnalato come la zona destinata ad area di attesa della palazzina verde presso la Cittadella della Salute non garantisca le condizioni minime di comfort per pazienti ed accompagnatori. Il primo cittadino, certo della sensibilità del Commissario, auspica che si possa porre rimedio anche apponendo infrastruttura coprente al fine di riparare dalla pioggia ed in vista delle alte temperature estive.