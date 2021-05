Inserita in Politica il 06/05/2021 da Cinzia Testa Forum online sul ruolo della Sicilia nella conferenza sul futuro dell’Europa Si svolgerà il 10 maggio prossimo online sulla piattaforma Zoom e in diretta sulla pagina Facebook del Coppem il convegno “sul ruolo della Sicilia nella conferenza sul futuro dell’Europa”, in occasione della giornata della Festa del’Europa. All’evento, moderato dalla giornalista Elvira Terranova dell’Adnkronos, interverranno il vice presidente della Regione siciliana Gaetano Armao, il presidente di TaoBuk Antonella Ferrara, gli eurodeputati Francesca Donato (Lega), Giuseppe Milazzo (Forza Italia), Ignazio Corrao (Verdi) e il presidente della commuissione parlamentare UE Giuseppe Compagnone. Il forum sarà aperto da una relazione del segretario generale del Coppem Francesco Sammaritano.

Per partecipare all’evento è necessario registrarsi al link: https//us02web.zoom.u/meeeting/register o seguirlo a partire dalle ore 10 sulla pagina FbCoppemEuromediterraneo. locandina-10maggio