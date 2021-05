Inserita in Cronaca il 05/05/2021 da Cinzia Testa

La Sigel Marsala, in una gara senza pretese prima dei PlayOff, cede il passo in esterna a Rimini

Quarantotto ore dopo la fatica domenicale che ha fruttato per i nostri colori la prestigiosa vittoria esterna nel pesarese, la Sigel si è recata nel domicilio dell´Omag San Giovanni in Marignano per il recupero della 6ª giornata (1°turno del girone di ritorno) di Pool Promozione. Tra le due contendenti, è stata la formazione di coach Saja ad appropriarsi dei tre punti, in un match senza assilli che non mutava i destini di entrambe. Il risultato finale di tre set a zero in favore delle romagnole appare come una eccessiva punizione inflitta in ciò che è stata l´economia dell´incontro. Certamente, Omag San Giovanni in Marignano nuovamente, come all´andata in Sicilia, ha destato una ottima impressione, come quando colse di sorpresa la seconda linea delle azzurre per merito di un incisivo e aggressivo servizio. Al Palasport di San Giovanni in Marignano questa la progressione set registrata in un´ora totale di gioco: [25/23; 25/15; 25/18]. Un punteggio tondo, così chiaro quanto inequivocabile, non lascerebbe spazio a dubbi. Ed invece no, la gara è stata più equilibrata di quanto possa apparire con le due fazioni ad ingaggiare bei duelli sottorete con soluzioni offensive sopraffine e a dare vita a lunghe azioni. I seguenti due schieramenti iniziali inviati in campo. Cominciando da Marsala che si presenta con le solite diagonali: Demichelis/Mazzon; Pistolesi/Gillis; Parini/Caruso; libero Vaccaro. Omag San Giovanni in Marignano cambia due pedine (non sono della partita l´attaccante di posto quattro Peonia e la centrale Ceron) rispetto al tie-break perso nel domicilio della Lpm BAM Mondovì e risponde con Berasi al palleggio; Fiore opposto; bande Coinceçao e Fedrigo; centrali Spadoni e l´ex della partita Cosi; libero Bonvicini.

Eccetto che nel secondo gioco piuttosto interlocutorio e vinto a mani basse dalle avversarie di giornata per 25/15, fondamentalmente, la Sigel è rimasta sul pezzo e in partita nella prima frazione persa al fotofinish per pochi punti di differenza (l´ex Cosi a mettere la firma sul definitivo 25/23) così come occorso fino alla fase centrale della terza, anche se qui la rincorsa lilybetana si è praticamente arrestata sul 15/14 e che presto ai passaggi intermedi il parziale ha recitato 18/15 e 22/16. Sino alla resa da parte delle sigelline per 25/18 con le attaccanti Martina Fedrigo e Lana Silva Coinceçao - autrici rispettivamente di 11 e 16 punti - le quali si sono intestate gli ultimi timbri della partita. Da parte ospite, il maggiore score individuale lo fanno registrare Aurora Pistolesi con 10 stampi ed unica marsalese in doppia cifra e Giorgia Mazzon con 8. In questa ultima uscita da riconoscere il ritaglio di impiego che ha voluto concedere Amadio alle dodici interpreti che vestono l´azzurro con i cambi perpetrati nel corso dei tre set. Un premio dimostrativo a tutte che non si sono risparmiate fin dal primo giorno negli allenamenti e che hanno permesso con il loro fattivo contributo, non solo in termini di presenza fisica, di mantenere un ritmo elevato e uno standard altamente qualitativo e professionale nelle sedute tecniche in palestra.





La Sigel di coach Amadio chiude questa Pool Promozione con 15 punti raggranellati in 10 partite, portando il computo a 48 punti realizzati complessivamente tra prima (regular-season) e seconda fase (post-season). Particolarmente sollecitata dagli spostamenti e dal prendere parte a delle gare in serie ecco che per la carovana azzurra l´occasione di potere tirare il fiato e godersi il meritato riposo viene visto favorevolmente. Specialmente in previsione del primo turno dei PlayOff che incombe nel doppio confronto andata/ritorno nelle date del 12 e 16 maggio con le biancoblu di Eurospin Ford Sara Pinerolo capitanate da Valentina Zago.





Tabellino: Omag San Giovanni in Marignano-Sigel Marsala: 3-0 [25/23; 25/15; 25/18]

Omag San Giovanni in Marignano: Berasi 3, Silva Conceiao 15 , Cosi 5 , Fiore 10 , Ceron 2 , Bonvicini (L), De Bellis , Fedrigo 11, Spadoni 7, Aluigi, Penna. Non entrate: Peonia Urbinati (L). Coach: Stefano Saja; vice: Alessandro Zanchi.

Sigel Marsala: Caruso 4, Demichelis , Gillis 4 , Parini 7, Mazzon 9, Pistolesi 10, Vaccaro (L), Caserta 2 , Colombano, Mistretta (L) Soleti 4, Nonnati. Coach: Daris Amadio; vice: Francesco Campisi; Ass. Maurizio Negro.

Arbitri: Beatrice Cruccolini di Perugia e Alessandro Oranelli di Spoleto (Perugia)





Emanuele Giacalone