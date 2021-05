Inserita in Politica il 30/04/2021 da Direttore Sardegna - Prima volta di ANAS Sanità118 al tavolo tecnico di AREUS L’occasione è stata la riunione predisposta appunto da AREUS – l’Azienda Regionale Emergenza e Urgenza della Sardegna - per programmare l’attività relativa al piano di potenziamento estivo in vista dell’arrivo della bella stagione con il relativo afflusso di turisti ed indipendentemente dagli eventuali provvedimenti di limitazione della circolazione e dell’afflusso dettati dalla normativa anti pandemia.



Il tavolo tecnico è stato il momento di raccordo tra la sanità regionale, rappresentata dal Commissario di AREUS Simonetta Cinzia Bettellini, dal direttore amministrativo di AREUS Angelo Maria Serusi, dal direttore della centrale operativa Giovanni Maria Fois e dal direttore territoriale Piero Delogu, con le associazioni del terzo settore che rappresentano i momenti di prossimità e vicinanza al territorio ed alla popolazione del sistema di emergenza ed urgenza regionale.



ANAS – Sanità 118 era rappresentata dal responsabile regionale Claudio Cugusi che ha ringraziato per l’opportunità offerta a tutte le realtà locali che suo tramite faranno la loro parte nell’assicurare capacità, disponibilità, professionalità e competenza in un servizio che rappresenta la prima linea avanzata del sistema di tutela della salute dei cittadini e dei turisti. Al tavolo erano rappresentati anche l’Associazione nazionale pubbliche assistenze, la Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia e la Croce Rossa Italiana.



Cugusi ha sottolineato anche come sia diventato rilevante quello che la stampa sta definendo il “caso dei guanti”. Infatti esistono problemi di approvvigionamento a costi contenuti e convenienti dei guanti al nitrile, i guantini colorati che i soccorritori indossano appena scendono dall’ambulanza mentre gli altri dispositivi di protezione, nonostante il periodo covid, non mancano. Cugusi ha proposto che la Regione Sardegna assuma il ruolo di top buyer e faccia scorta di quantità rilevanti di guanti al nitrile per distribuirli tra le associazioni che concorrono ai servizi di emergenza.