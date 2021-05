Inserita in Politica il 30/04/2021 da Cinzia Testa Stabilizzati 35 lavoratori del Comune di Casteldaccia Non potevamo auspicare di festeggiare in modo migliore la festa dei lavoratori se non con un contratto a tempo indeterminato che decorre proprio dal 1° maggio. Lo affermano Margherita Amiri segretario provinciale, Greco Carmelo responsabile territoriale e Mario Basile responsabile del coordinamento Funzioni Locali CISL FP Palermo Trapani.



Dopo tante vicissitudini amministrative e contabili che il Comune di Casteldaccia ha dovuto affrontare, anche in considerazione delle condizioni di dissesto finanziario ancora in atto, grazie alla caparbietà e alla volontà politica del sindaco Giovanni Di Giacinto ben coadiuvato dal vicesindaco dottoressa Antonella Panzeca che al momento guida l’amministrazione con straordinario impegno e competenza, si è potuto oggi raggiungere questo importantissimo traguardo.





Fondamentale è stato il ruolo svolto con professionalità e con grande senso umano da parte del Segretario Comunale Paola La Barbera per poter sottoscrivere i contratti a tempo indeterminato.





La nostra organizzazione sindacale, affermano Amiri, Greco e Basile, ha sempre dato il proprio sostegno e fattiva collaborazione per la predisposizione degli atti propedeutici alla stabilizzazione coordinando tutte le azioni assieme al segretario comunale e all’amministrazione tutta.





La Cisl Fp Palermo Trapani sottolinea come queste stabilizzazioni porteranno serenità alle famiglie dei lavoratori, renderanno più funzionali gli assetti organizzativi del personale e più efficienti i servizi da rendere ai cittadini.





Il vice-sindaco Antonella Panzeca, con delega in materia del personale, esprime grande soddisfazione per il risultato storico raggiunto dall´amministrazione comunale tutta in un momento così difficile per l´intero territorio. "Un lungo percorso che traccia una vera e propria svolta per i lavoratori che hanno vissuto nell´incertezza la loro vita lavorativa e che oggi più che mai, avendo acquisito maggiore esperienza, vedono garantito il loro futuro e quello dei loro cari. Si raggiunge la vetta quando si lavora in sinergia e ciò sempre a beneficio della collettività".



Margherita Amiri Carmelo Greco e Mario Basile della CISL FP, felici per il risultato raggiunto, augurano buon lavoro all’Amministrazione comunale e a tutti i lavoratori.