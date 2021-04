Inserita in Cultura il 27/04/2021 da Cinzia Testa Restauro della Colombaia di Trapani, l’assessore Samonà: “Il senatore Santangelo continua ad attribuire a Conte e al suo governo meriti inesistenti” “Ancora una volta il senatore del M5S Santangelo a proposito di Recovery Fund e del finanziamento del restauro della Colombaia di Trapani, in una dichiarazione parrebbe attribuire a Conte e al suo governo la paternità di questo risultato, auto-conferendosi meriti inesistenti. È bene ribadire, giusto per fugare ogni dubbio, che il progetto di recupero del castello, per un importo di 27 milioni di euro, è stato presentato al Ministero della Cultura, su proposta mia, dal governo regionale, attraverso l’assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e inserito nel Piano del Recovery grazie al lavoro svolto in questi mesi in sinergia con il sottosegretario Lucia Borgonzoni della Lega”. “Di contro, il piccolissimo particolare che il senatore grillino pare ignorare è che nessuno del governo Conte, men che meno lo stesso parlamentare, aveva inserito il recupero del Castello della Colombaia di Trapani tra gli interventi da finanziare nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Detto questo, sono felice che l’esponente del M5s esulti per il finanziamento della Colombaia, perché il progetto di restauro del castello va certamente oltre ogni appartenenza politica, in quanto sarà un grande intervento che permetterà la crescita del territorio trapanese e della complessiva offerta culturale”. Lo dichiara l’assessore regionale dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana, Alberto Samonà, a proposito delle dichiarazioni del senatore grillino relative all’inserimento in Recovery del progetto di restauro del Castello della Colombaia di Trapani.