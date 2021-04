Inserita in Cronaca il 27/04/2021 da Cinzia Testa Sottosegretario Pucciarelli: Comando per le Operazioni in Rete eccellente risorsa interforze al servizio del Paese “In questo Comando lavorano uomini e donne in possesso di una eccellente preparazione professionale, personale altamente addestrato e motivato, che svolge il proprio lavoro con passione, riservatezza ed elevato senso di responsabilità.” – ha detto il Sottosegretario alla Difesa, Stefania Pucciarelli al Comandante del Comando per le Operazioni in Rete (COR) della Difesa, Ammiraglio di Squadra Ruggiero Di Biase, nel corso di una visita presso questo Ente.

“Svolgete compiti molto delicati che vanno dalla condotta delle operazioni nel Cyberspace al contrasto e alla neutralizzazione di ogni possibile minaccia e/o azione avversaria cibernetica portata alle reti della Difesa, assicurando anche il concorso, nell´ambito della Sicurezza Cibernetica Nazionale, alla prevenzione e al contrasto degli attacchi ai sistemi CIS di rilevanza strategica per gli interessi nazionali.

Ringrazio i Generali Tortorelli, Gimondo e il Contrammiraglio Raimondi – ha proseguito Pucciarelli - per avermi illustrato le principali attività che il personale alle loro dirette dipendenze svolge con elevata professionalità e senza risparmio di energie. Parliamo di attività che i Reparti Cyber Operations, C4, Sicurezza e Cyber Defence, inquadrati nel COR, conducono con successo, confermandosi ancora una volta quale eccellente risorsa interforze al servizio del Paese.

La difesa dello spazio cibernetico è ormai parte del dominio delle operazioni militari. Il nostro Paese continua a porre la massima attenzione su questo tema, tanto è vero che i settori digital e cyber rientrano tra i temi centrali del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).” – ha concluso il Sottosegretario Pucciarelli.