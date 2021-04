Inserita in Salute il 26/04/2021 da Cinzia Testa

A Trapani ecografie e radiografie a domicilio gratuite per i pazienti Samot Ragusa Onlus

Ecografie e radiografie a domicilio gratuite per i pazienti Samot Ragusa Onlus. Si è conclusa l’iniziativa benefica che la Clinica Medora di Trapani ha rivolto a Samot Ragusa Onlus, associazione impegnata nelle cure palliative e operante nei territori di Ragusa, Siracusa e Trapani. Lo scorso Natale tre professionisti, il dott. Marco Politi, il dott. Marcello Campione e il dott. Andrea Anastasi, hanno deciso di donare alcune radiografie ed ecografie a domicilio agli assistiti Samot. Un regalo di Natale inatteso per l’associazione di cure palliative e soprattutto per i suoi pazienti, ancora più gradito in questo periodo di pandemia: gli assistiti hanno infatti potuto sottoporsi all’esame diagnostico a casa, con tutte le comodità fisiche e psicologiche che questo comporta ed evitando rischiose esposizioni al contagio. Quattro gli interventi effettuati tra Trapani città e zone limitrofe. “Vogliamo ringraziare la Clinica Medora – commenta Daniela Di Noto, presidentessa Samot Ragusa Onlus – per questa iniziativa che ha permesso ai nostri assistiti di sottoporsi a un esame diagnostico pur restando nel proprio domicilio, godendo di quel senso di protezione che offre il proprio ambiente familiare. Mantenere l’assistito nel proprio ambiente quotidiano e così evitargli le sofferenze e il senso di distacco e di abbandono tipici di una degenza ospedaliera, anche se di poco tempo come nel caso di un esame diagnostico, è infatti un aspetto centrale dell’approccio palliativo che nel percorso di accompagnamento sostiene gli assistiti e i loro familiari dal punto di vista fisico, psicologico e spirituale”.

Qualità della vita del paziente quindi anche nel caso di una semplice ecografia o radiografia: “Volevamo fare una donazione in ricordo di una persona a noi cara – spiega il dott. Marco Politi, titolare della Clinica Medora – la scelta è ricaduta su Samot Ragusa Onlus. Abbiamo deciso di mettere a disposizione la nostra competenza e professionalità per aiutare chi in questo momento ha più bisogno. Il servizio di radiodiagnostica a domicilio è ancora poco conosciuto, in realtà è di grande utilità e comodità soprattutto in quelle situazioni in cui il paziente ha particolari disagi a spostarsi, come nel caso dei pazienti Samot Ragusa Onlus che abbiamo trattato in questi mesi”.