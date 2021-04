Inserita in Politica il 25/04/2021 da Direttore Leonardo, Pucciarelli (Difesa): con acquisto 25,1% di Hensoldt rafforziamo presenza strategica nel mercato tedesco. “L’acquisizione da parte di Leonardo del 25,1% della società per l’elettronica nella difesa tedesca Hensoldt al prezzo di 606 milioni è un ottimo segnale che dimostra la volontà del nostro Paese di reggere la competizione internazionale in un settore così strategico. Chiusa l´operazione, nella seconda metà del 2021, Leonardo diventerà il maggior azionista di Hensoldt insieme a Kreditanstalt für Wiederaufbau.” – rende noto il Sottosegretario alla Difesa, Stefania Pucciarelli.

“Con questa eccellente operazione Leonardo, azienda italiana tra i principali protagonisti mondiali nel settore dell’aerospazio, difesa e sicurezza, rafforzerà la sua presenza strategica di lungo periodo nel mercato tedesco della difesa.” – conclude il Sottosegretario Pucciarelli.