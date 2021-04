Inserita in Politica il 23/04/2021 da Cinzia Testa Attività produttive, la Cidec chiede un nuovo Assessore al Comune di Palermo Leopoldo Piampiano è stato un ottimo assessore alle Attività produttive per la città, sia prima che durante il lungo periodo di emergenza sanitaria ed economica che esigeva ed esige una guida affidabile e presente": con queste parole, il presidente provinciale della Confederazione Italiana Esercenti Commercianti di Palermo Salvatore Bivona ringrazia l´ormai ex esponente della giunta Orlando dimessosi nei giorni scorsi.

"La CIDEC non è schierata con alcun partito - precisa - e non entra volutamente nel merito di scelte politiche che non competono alle organizzazioni datoriali".

"Tuttavia - aggiunge il presidente - riteniamo che, in un momento così problematico per la vita produttiva e commerciale della città, il buon senso avrebbe dovuto prevalere su tutto, anche in considerazione dell´apprezzabile lavoro svolto dall´ex assessore".

"Chiediamo al sindaco Leoluca Orlando di nominare subito un nuovo titolare delle Attività produttive - afferma - che governi le politiche commerciali ed economiche in questa fase di parziale ripartenza".

"Palermo non può concedersi il lusso di fare a meno per un solo giorno in più - prosegue - di una guida in un ambito strategico che necessita di scelte coraggiose per ridare slancio al commercio e alle piccole imprese".

"La CIDEC rimane sempre disponibile a collaborare fattivamente - conclude - con tutte le forze politiche democraticamente elette per rappresentare le istanze della collettività".