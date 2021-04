Inserita in Sport il 20/04/2021 da Cinzia Testa Pallavolo Marsala, Soverato amara per la Sigel. Calabre rifilano un secco tre set a zero Raccoglie una nuova battuta d´arresto, terza complessiva di questa post-season, la Sigel che ha fatto tappa nel match odierno valevole per la nona giornata di Pool Promozione sul campo di Soverato. Le ioniche di coach Bruno Napolitano hanno fatto sembrare tutto facile nell´impianto di casa del PalaScoppa riuscendo ad affermarsi in tre set sulle loro dirimpettaie e ricambiato con la stessa moneta l´equilibratissimo confronto scaturito dall´andata giocata a Marsala il 20 marzo scorso. Il Volley Soverato, letteralmente, preso per mano dalla performante gara del martello statunitense Shields (mattatrice della sfida con 21 palloni messi a terra) ha "regolato" la nostra formazione con i parziali qui descritti: [25/22; 25/21; 25/22].

In partenza, la disposizione in campo proposta da coach Amadio è la stessa di sempre con la sola novità nel ruolo di libero, con Mistretta spedita in campo preferita a Vaccaro. Quindi, Demichelis e Mazzon a comporre la diagonale palleggiatrice/opposto; schiacciatrici Gillis e Pistolesi; centri Parini e Caruso; libero la marsalese classe 2002 Alessandra Mistretta. Le padroni di casa di Soverato si dispongono con le seguenti diagonali: Bortoli/Shields; Mason/Lotti; Riparbelli/Meli; maglia di libero per Alice Barbagallo, siciliana di Siracusa.