Inserita in Cultura il 19/04/2021 da Cinzia Testa BCsicilia “30 Libri in 30 Giorni”, si presenta il volume di Jim Tatano: “Gli Argodoro” Nell’ambito dell’iniziativa “30 Libri in 30 Giorni” si terrà martedì 20 aprile 2021 alle ore 17,30, organizzata dalle Sedi locali di Mussomeli e Marianopoli di BCsicilia, la presentazione del volume di Jim Tatano “Gli Argodoro”. Dopo l’introduzione di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia, i saluti di Angelica Lo Iacono, Presidente BCsicilia della Sede di Marianopoli, Rita La Monica, Presidente BCsicilia della Sede di Mussomeli, intervisterà l’Autore. L’incontro si terrà sulla Piattaforma Google Meet. Link per partecipare: https://meet.google.com/dic-hfzr-owk

Per informazioni: Email: segreteria@bcsicilia.it – Tel. 346.8241076 - Fb: BCsicilia – Tw: BCsicilia.

JimTatano, scrittore e giornalista vive a Villalba, un piccolo paese dell’entroterra siciliano. Già al suo quarto romanzo, lo scrittore, in questa sua ultima opera “Gli Argodoro”, che si sviluppa tra Sicilia, Stati Uniti e Roma, tra le due guerre mondiali, racconta le vite mirabolanti di quattro fratelli siciliani alla ricerca della loro realizzazione.

