Inserita in Tempo libero il 19/04/2021 da Cinzia Testa A Trapani via a Plastic Free, volontari e cittadini ripuliscono le coste dai rifiuti I volontari di Plasticfree , insieme alle Assni Erythros, Artt Cuochi e Pasticceri Trapanesi, Trapani per il Futuro e delegazione GIVA Paceco, unitamente a tante cittadine e cittadini trapanesi hanno raccolto in maniera differenziata diversi rifiuti portati dal mare e/o abbandonati da soggetti incivili lungo la costa nord delle mura di tramontana. A loro il ringraziamento della Città - dichiarano il sindaco Giacomo Tranchida e l´ Assessore Ninni Romano - per aver dato un segnale forte di responsabilità civica a tutela del bene comune ..mare, spiaggia, strade, aiuole, che pur essendo fuori dalla propria porta di casa rappresentano la “casa comune” della comunità trapanese che vogliamo. Continueremo a sostenere azioni di questa natura - continuano il Sindaco e l´Assessore - mentre non daremo tregua anche con sanzioni pesanti e denunce ai comportamenti incivili di quanti sporcano la Città , anzi invitiamo la stragrande maggioranza dei cittadini trapanesi veri e perbene a segnalare, anche con foto ed info riservate, eventuali criminosi ed incivili atteggiamenti ..