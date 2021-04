Inserita in Cronaca il 16/04/2021 da Cinzia Testa Le Isole Egadi aderiscono all’iniziativa nazionale “Plastic Free” in programma domenica 18 aprile alle ore 9.30 a Favignana

​Anche le Isole Egadi aderiscono all’iniziativa nazionale “Plastic Free” in programma domenica 18 aprile. Per l’isola di Favignana sarà il primo appuntamento ufficiale promosso dall’associazione “Plastic free Onlus” che alle ore 9.30, a "Cala Graziosa”, chiamerà a raccolta, muniti di guanti e sacchetti, quanti vorranno prendere parte all’iniziativa. Altri appuntamenti saranno, successivamente, organizzati anche nelle altre isole dell’arcipelago.

​Con un protocollo d´intesa approvato in Giunta, il Comune di Favignana - Isole Egadi e l’Area Marina Protetta hanno dato il proprio patrocinio all’associazione “Plastic free Onlus”.

​«Una bellissima iniziativa promossa da giovani e meno giovani a tutela dell’ambiente - dichiara l’assessore all’Ambiente Vito Vaccaro - L’amministrazione comunale non poteva non sostenere questo evento, che già da qualche mese vede impegnati, in modo particolare a Favignana, un gruppo sempre crescente di volontari. Un ringraziamento particolare va all’associazione “Plastic free Onlus”, all’associazione “Radio Egadà”, alla società “EcoNord”, che collaborerà all’iniziativa, e a tutti i cittadini che daranno il proprio contributo al miglioramento della qualità della vita nelle isole del nostro arcipelago, anche attraverso la tutela e la salvaguardia dell’ambiente».

​Plastic Free Odv Onlus è un’associazione di volontariato nata il 29 luglio 2019 con l’obiettivo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità della plastica, in particolare quella monouso, che non solo inquina bensì uccide. Nata come realtà digitale, nei primi 12 mesi ha raggiunto oltre 150 milioni di utenti e, oggi, con oltre 550 referenti in tutta Italia, si posiziona come la più importante e concreta associazione che si occupa di questa tematica. Non solo online. Plastic Free Onlus, infatti, è impegnata su più progetti, dalla raccolta nelle spiagge e in città al salvataggio delle tartarughe, dalla sensibilizzazione nelle scuole al progetto con i Comuni, dal Plastic Free Walk al Plastic Free Diving.