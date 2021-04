Inserita in Politica il 15/04/2021 da Cinzia Testa “Il paradosso della magistratura onoraria: tra diritto europeo e nazionale”, l’evento dell’Associazione ASSOGOT Il paradosso della magistratura onoraria tra diritto europeo e nazionale I giudici onorari di tribunale nell’ufficio per il processo: cronaca di un disastro annunciato

Sabato 17 aprile 2021, dalle ore 17.00 sulla piattaforma zoom si terrà un incontro online organizzato dall’Associazione ASSOGOT volto a discutere delle condizioni della magistratura onoraria, priva di tutele assistenziali e retribuita “a cottimo”, ovvero sulla base del numero di udienze e di cause cui partecipa. La situazione italiana è totalmente incongruente con il giudizio emesso dalla Corte di Giustizia Europea, che ha riconosciuto lo status di lavoratore dipendente a questa categoria di magistrati. Una situazione ad oggi paradossale che spinge ASSOGOT a porre all’attenzione di tutti la condizione di questi magistrati che lavorano per lo Stato italiano, ma per lo Stato italiano vengono considerati dei volontari della Giustizia.

Tra i partecipanti Massimo Costantino Poddighe, Presidente 1^ sezione penale, Corte d’Appello di Cagliari, Gaetano Campo, Presidente sezione lavoro, Tribunale di Vicenza, Roberta Calvano, Ordinario di Diritto Costituzionale presso l’Università La Sapienza, Valeria Pappalardo, Avvocato, Presidente ASSOGOT. Modera l’incontro la giornalista Valentina Angela Stella.

E’ possibile inviare domande entro le ore 12.00 del 16 aprile all’indirizzo mail assogot.direttivo@gmail.com Link: https://us02web.zoom.us/j/88009881859?pwd=SEVBcGNzT1RodGtJemVUVTlKSFVmUT09

