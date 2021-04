Inserita in Politica il 11/04/2021 da Direttore Marsala. La Polizia Municipale svolegrà un’indagine per accertare le responsabilità Il Sindaco di Marsala, Massimo Grillo, appresa la notizia che focolai covid si sono sviluppati a Pasqua coinvolgendo decine di persone così si esprime:

“ho chiesto alla polizia municipale di fare i dovuti accertamenti e verificare se effettivamente la festa di cui si parla risale al periodo di Pasqua, periodo di zona rossa.

La polizia municipale è abilitata ad avviare accertamenti per assumere i necessari provvedimenti, comprese le eventuali sanzioni.

Diversi focolai si sono diffusi nel periodo di Pasqua proprio per il comportamento da irresponsabili di pochi cittadini che hanno alimentato focolai nel nostro territorio con le note gravi conseguenze per tutta la comunità marsalese”.