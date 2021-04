Inserita in Politica il 09/04/2021 da Direttore Sottosegretario Pucciarelli, con il giuramento Allievi Marescialli devoti alla Patria e fedeli alle Istituzioni “Questa mattina 137 Allievi Marescialli dell’Esercito hanno giurato fedeltà alla Patria, alle Istituzioni. Un atto solenne che suggella la scelta di vita di questi giovani militari che hanno deciso di servire in armi il nostro Paese, il nostro Tricolore. A tutti loro rinnovo la mia stima e la mia ammirazione.” – rende noto il Sottosegretario alla Difesa, Stefania Pucciarelli.



“Oggi gli Allievi Marescialli hanno fatto una scelta di vita che implica tanti sacrifici e rinunce, ma improntata ai più alti valori di amor di Patria, fedeltà alle istituzioni, disciplina, lealtà e onore.



Un percorso – prosegue Pucciarelli - che ha origine all’interno di questo Istituto Militare, nel quale i giovani allievi vivranno un intenso processo formativo universitario e addestrativo. In tal senso, esprimo il mio sincero ringraziamento al Comandante della Scuola Sottufficiali dell’Esercito di Viterbo, Generale Stefano Scanu, al corpo insegnante e al quadro permanente, per il costante impegno profuso che rende questo prestigioso e antico istituto all’altezza delle aspettative degli Allievi e delle necessità del Paese.



Sono certa che gli Allievi affronteranno questo percorso professionale con dedizione, tenacia e orgoglio, con la consapevolezza di aver intrapreso una vita impegnativa ma ricca di grandi soddisfazioni.



Viva gli Allievi e le Allieve del 23° Corso “ONORE.” – conclude il Sottosegretario Pucciarelli.