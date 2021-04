Inserita in Cronaca il 09/04/2021 da Direttore SALAPARUTA: FESTA DI COMPLEANNO IN APPARTAMENTO SANZIONATI DAI CARABINIERI Nei giorni appena trascorsi, i Carabinieri di Salaparuta (TP), nel corso di un mirato servizio volto a vigilare sul rispetto delle limitazioni imposte per prevenire il contagio dal virus Covid-19, udivano provenire da un abitazione della musica ad alto volume decidendo così di intervenire per approfondire e capire meglio.

Giunti in appartamento i sospetti dei militari si rivelavano fondati in quanto all’interno vi era, in corso, una festa di compleanno alla presenza di 12 ragazzi di cui 7 minorenni a cui venivano elevate altrettante sanzioni amministrative per la violazione della normativa anti Covid-19.