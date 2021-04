Inserita in Sport il 08/04/2021 da Cinzia Testa Mazara calcio: L’attaccante Simone Guaiana è gialloblù La società Mazara calcio, dopo l’annuncio del ritorno dell’attaccante Angelo Rosella, ha chiuso l’accordo con un altro giocatore per dare più forza al reparto offensivo. Il presidente Davide Titone e il direttore sportivo Batolomeo Licata annunciano l’arrivo in gialloblu dell’attaccante SIMONE GUAIANA, classe 96 nativo di Trapani. Battuta la concorrenza di società di serie superiore che chiedevano il giocatore. Guaiana ha preferito indossare la maglia canarina. Il neo tesserato gialloblù è cresciuto nelle squadre giovanili del Trapani e nel campionato nazionale ha totalizzato 26 reti. Con la maglia del Budoni (serie D) 5 reti; nel Due Torri (serie D) 3 reti; nel Castellammare (Ecc) 11 reti e nel recente passato a Marsala (Ecc. 2 reti).





Dichiarazione di Simone Guaiana: “Sono felice di fare parte di questa nuova famiglia. Ringrazio la società per la grande accoglienza che mi ha riservato all’arrivo. Darò tutto me stesso per contribuire con i miei compagni a realizzare i progetti importanti del presidente Davide Titone e di Mazara sportiva”.







L’attaccante da qualche giorno si è aggregato ai nuovi compagni ed è a disposizione di mister Dino Marino. Disponibile per la gara casalinga di domenica con il Canicattì.